В челябинский вуз нагрянули с обысками

В одном из вузов Челябинска проходит выемка документов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визитом силовиков заканчивается 2018 год для Южно-Уральского аграрного университета.

Сегодня в вузе проходят обыски: документы изымают в кабинетах ректора университета Виктора Литовченко и проректора Сергея Шепелева, ответственного за международные связи.

Ранее стало известно, что в отношении неограниченного круга лиц из руководства ЮУрГАУ возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Дело возбуждено на основании материалов проверки приема в вуз граждан одной из центральноазиатских республик. Выяснилось, что они зачислялись в университет без сдачи вступительных экзаменах и без подтверждения подлинности документов о получении образования.

Более того, по некоторым сведениям, молодые люди и не думали учиться в вузе, а направлялись на работу на сельскохозяйственные предприятия региона, как только получали временную регистрацию как студенты вуза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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