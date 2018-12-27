В челябинский вуз нагрянули с обысками

В одном из вузов Челябинска проходит выемка документов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», визитом силовиков заканчивается 2018 год для Южно-Уральского аграрного университета.
Сегодня в вузе проходят обыски: документы изымают в кабинетах ректора университета Виктора Литовченко и проректора Сергея Шепелева, ответственного за международные связи.
Ранее стало известно, что в отношении неограниченного круга лиц из руководства ЮУрГАУ возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.
Дело возбуждено на основании материалов проверки приема в вуз граждан одной из центральноазиатских республик. Выяснилось, что они зачислялись в университет без сдачи вступительных экзаменах и без подтверждения подлинности документов о получении образования.
Более того, по некоторым сведениям, молодые люди и не думали учиться в вузе, а направлялись на работу на сельскохозяйственные предприятия региона, как только получали временную регистрацию как студенты вуза.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 27.12.18
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