В школе Челябинска класс перевели на дистант из-за подозрения на COVID-19

В гимназии Челябинска класс ушел на карантин из-за подозрения на коронавирус у одного из учеников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные мероприятия введены в одном из классов гимназии №80.

Получение предписания Роспотребнадзора подтвердили в комитете по делам образования Челябинска. Известно, что у ученика одного из классов гимназии тест на COVID-19 дал условно-положительный результат.

С 9 по 15 сентября учащиеся класса будут учиться дистанционно.

Это первый случай введения карантина из-за подозрения на коронавирус в школах Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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