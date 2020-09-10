В 10 школах Саратовской области выявили случаи заражения коронавирусом

В Саратовской области в 10 школах выявили случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Четыре случая инфицирования зарегистрированы в школах Саратова, остальные – в крупных районных центрах, заявила начальник отдела регионального Роспотребнадзора Галина Архипова на брифинге в областном министерстве здравоохранения.

«Мы были к этому готовы. Специалисты проводили комплекс подготовительных мероприятий. Школьники разобщены благодаря новому расписанию. В каждой школе зарегистрировано по одному случаю заражения. Мы не видим вспышек», – добавила Архипова.

Среди заболевших – школьники и учителя. «Если ребенок плохо себя чувствует, если у него температура, недомогание, слабость, не ведите его в школу, – обратилась Архипова к родителям школьников. – Это может нанести вред его здоровью. К тому же, он может быть опасен для окружающих».

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 10.09.20

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