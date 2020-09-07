В Свердловской области ученики еще трех школ ушли на дистант из-за коронавируса

В Свердловской области ученики еще трех школ были переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса. Речь идет об образовательных учреждениях Краснотурьинска – в отдельных классах в школах №№ 9, 17 и 23 были контактные по коронавирусу. Эта учебные коллективы и ушли на дистант, остальные учатся в обычном режиме, пишет «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на слова главы гороно Елену Шрайнер.

Напомним, как ранее писал «Новый День», на прошлой неделе на дистанционное обучение были переведены классы в школах №№ 148 и 179 Екатеринбурга, полностью ушли на онлайн-уроки ученики школ №№ 16 и 120.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.20

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