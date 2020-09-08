«Денег катастрофически не хватает»: Мэра Саяногорска возмутили антиковидные требования к школам

Глава Саяногорска Михаил Валов заявил, что школы Хакасии могут перейти на дистанционное обучение из-за невозможности выполнить требования Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом. По словам мэра, у муниципалитетов и в бюджете региона нет денег на закупку «кучи санитарного оборудования».

«Нет смысла замалчивать эту тему. Речь идет о здоровье школьников, и закрытии школ. Суть проблемы простая. Роспотребнадзор выдал целую кипу требований, которые необходимо выполнить для открытия школ 1 сентября», – написал Валов на своей странице в Facebook.

Градоначальник указал, что кроме масок, антисептиков, дозаторов и бесконтактных термометров образовательные организации обязательно должны приобрести и массу дополнительного оборудования в классы, в том числе бактерицидное оборудование, рециркуляторы, дезары и прочее.

«Все это дополнительное оборудование стоит десятки миллионов рублей. Цены на все эти рекомендуемые Роспотребнадзором приборы, понятно, откровенно спекулятивные – проще говоря, завышенные в несколько раз. Ни в школах, ни в муниципалитетах Хакасии денег на покупку сотен дорогостоящих приборов нет», – пишет глава Саяногорска.

Руководство школ переносит имеющееся оборудование из класса в класс, разделяет потоки учеников, в общем, «делает все возможное и невозможное, чтобы «вписаться» в требования Роспотребнадзора». Несмотря на все усилия, многие образовательные учреждения получили предупреждения, что «их скоро начнут скопом штрафовать за нарушение новых антиковидных санитарных правил».

«Если ситуация не изменится, и дополнительной помощи муниципальным органам власти не будет, то многие школы Хакасии будут просто закрываться, и уходить на дистанционное образование», – заключил Валов.

Саяногорск, Зоя Осколкова

Саяногорск. Другие новости 08.09.20

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