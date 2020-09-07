В Башкирии из-за коронавируса три школы перевели на дистанционное обучение

В Башкирии ученики трех сельских школ будут заниматься удаленно. В старших классах выявили больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр образования региона Айбулат Хажин.

По его словам, на дистанционное обучение перешли 323 ученика из школ Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районов. «Каждый случай отрабатываем по алгоритму, в течении двух часов уведомляем территориальный Роспотребнадзор, больницы, сразу проводится эпидемиологическое расследование, выявляется круг близких контактов, при необходимости выводим на дистанционный режим. То же самое по дошкольным учреждениям», – цитирует Хажина РИА «Новости».

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин уточнил, что коронавирус выявили в старших классах. Число инфицированных он не назвал.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в ряде стран даже школьников обязали носить маски. Однако в регионе пока таких мер вводить не планируют, индивидуальные средства защиты должны носить только педагоги.

Ранее в Забайкальском крае две школы перевели на дистанционное обучение в течение двух недель. В образовательных учреждениях выявили два случая заболевания коронавирусом.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 07.09.20

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