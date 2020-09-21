В Забайкалье выявили десятки очагов коронавируса в школах

В Забайкальском крае с начала учебного года в 71 образовательном учреждении вводились коронавирусные ограничения. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на оперативном совещании в правительстве региона.

По состоянию на 21 сентября, в образовательных учреждениях действующими остаются 44 очага. «С начала сентября ограничения вводились в 71 образовательном учреждении – 184 случая среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей, – рассказала Лапа. – Групповая заболеваемость зафиксирована только в Забайкальском училище культуры. Все мероприятия проводятся по очагам в полном объеме».

По словам заместителя губернатора Аягмы Ванчиковой, точечные ограничения ввели из-за ковид-инфекции в школах, дошкольных образовательных учреждениях, а также в средних и высших учебных заведениях.

«Ситуация не требует полного закрытия школ. В настоящее время в образовательных учреждениях проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции – 14-дневный карантин, тестирование. Также в течение этого времени ведется активное медицинское наблюдение за детьми», – уточнила Ванчикова.

Контролировать выполнение требований безопасности в работе подведомственных отраслей было поручено вице-премьерам Татьяне Цымпиловой, Инне Щегловой, Александру Бардалееву. «Социальному блоку нужно понимать необходимость снижения темпов прироста, обеспечивать меры безопасности для снижения числа заболевших. Все действующие организации должны четко понимать, что и как делать, чтобы не допустить всплесков заболеваний», – заключил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Чита, Зоя Осколкова

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