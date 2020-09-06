В Забайкалье две школы перейдут на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Забайкальском крае ученики двух школ будут обучаться дистанционно в течение двух недель. В образовательных учреждениях выявили два случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Карантин введен в школах в поселках Новокручининский и Маккавеево Читинского района. «По результатам тестирования выявлено два случая заболевания. Постановлением главного санитарного врача Забайкалья школы переходят на дистанционный режим обучения до особого распоряжения», – сообщается на официальном портале региона.

Планируется, что дистанционный режим продлится около двух недель. «Учебный процесс не пострадает. Апробация удаленного образовательного процесса нами пройдена в этом году», – сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

В настоящее время в зданиях проводят дезинфекцию. За инфицированными и теми, с кем они контактировали, установлено медицинское наблюдение, проводится лабораторное обследования, добавили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Чита, Зоя Осколкова

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