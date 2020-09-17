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Четверг, 17 сентября 2020, 14:50 мск

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Министр просвещения назвал число закрытых из-за коронавируса школ

В России из-за коронавирусной инфекции переведены на дистанционное обучение 112 образовательных учреждений. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, добавив, что серьезных вспышек зарегистрировано не было.

«Ситуация на сегодняшний день спокойна. Уже прошло больше двух недель с момента того, как общеобразовательные учреждения открылись, и открылись традиционно, и каких-то серьезных сегодня поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет», – цитирует министра РИА «Новости».

Всего полностью закрыты на карантин из-за Covid-19 112 (0,12%) образовательных организаций. Из них дошкольных – 0,09%, школ – 0,18%, колледжей – 0,09%, организации допобразования – 0,01%.

По словам Кравцова, выявлены идиничные случаи заболевания коронавирусом среди учеников и педагогов. «Никаких вспышек, массовых заболеваний нет», – сказал министр ходе пресс-конференции, посвященной презентации Минпровещения и Российским движением школьников инновационных проектов «Кубок РДШ по киберспорту» и «Экодежурный по стране».

Москва, Зоя Осколкова

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