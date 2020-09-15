В Крыму из-за коронавируса закрыли несколько детских садов и более 20 классов

В Крыму за сутки подтверждено 40 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня под медицинским наблюдением находятся 2 тысячи 305 человек, 207 из взяты на контроль 14 сентября.

В обсерваторах находятся 183 человека, 10 добавились за последние сутки.

Из продолжающих лечение 800 находятся в состоянии средней степени тяжести, 23 – в тяжелом состоянии. 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В связи с выявлением коронавируса в РК закрыты 3 дошкольных учреждения, 21 класс переведен на дистанционное обучение.

Всего с начала эпидемии инфекция выявлена у 3 тысяч 341 человека, по данным на 14 сентября от коронавируса умерли 42 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.09.20

В Крыму отмечен резкий рост заболеваемости пневмониями. / Из аэропорта Челябинска не смог вылететь самолет в Крым. / Полёты ВВС США над Украиной могут закончиться падением американского бомбардировщика. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»