В Крыму из-за коронавируса закрыли несколько детских садов и более 20 классов

В Крыму за сутки подтверждено 40 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня под медицинским наблюдением находятся 2 тысячи 305 человек, 207 из взяты на контроль 14 сентября.
В обсерваторах находятся 183 человека, 10 добавились за последние сутки.
Из продолжающих лечение 800 находятся в состоянии средней степени тяжести, 23 – в тяжелом состоянии. 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
В связи с выявлением коронавируса в РК закрыты 3 дошкольных учреждения, 21 класс переведен на дистанционное обучение.
Всего с начала эпидемии инфекция выявлена у 3 тысяч 341 человека, по данным на 14 сентября от коронавируса умерли 42 человека.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 15.09.20
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