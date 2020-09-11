В Симферополе начали переводить классы на дистанционное обучение из-за коронавируса: инфекция обнаружена в трех школах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по одному классу закрыто в лицее №1, школах №21 и №44. Причина – заболели преподаватели.
В министерстве образования РК подчеркивают, что классы не на карантине, а именно на дистанционном обучении.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 11.09.20
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