В Симферополе начали переводить классы на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Симферополе начали переводить классы на дистанционное обучение из-за коронавируса: инфекция обнаружена в трех школах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по одному классу закрыто в лицее №1, школах №21 и №44. Причина – заболели преподаватели.

В министерстве образования РК подчеркивают, что классы не на карантине, а именно на дистанционном обучении.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.09.20

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