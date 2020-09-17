В Кургане на коронавирусный карантин закрылась художественная школа

В Кургане из-за выявленного случая Covid-19 на карантин закрылась детская художественная школа (ДХШ) имени В.Ф. Илюшина.

О закрытии учебного заведения официально сообщила дирекция школы в социальной сети «ВКонтакте». «С 17 сентября школа уходит на карантин и дистанционное обучение. Задания по предметам будут выставляться на сайте школы и в нашей группе ВКонтакте. Следите за новостями», – сообщается в официальном паблике школы. Коронвирусная инфекция была подтверждена у одного из преподавателей ДХШ.

Школа им. Илюшина – одно из старейших образовательных учреждений Кургана, была основана в 1969 году.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 17.09.20

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