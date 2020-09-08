На карантин из-за коронавируса закрыто три школы и больше 20 классов

Из-за выявленных случаев коронавируса в Свердловской области закрыто полностью три школы и еще более 20 классов. Причин появления Covid-19 в школах две: занос извне, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

«Закрыто полностью три школы, из них одна малокомплектная – там 40 учащихся. И еще более 20 классов по области закрыто, основная часть – не в Екатеринбурге, – рассказал на брифинге по итогам заседания оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Если говорить о причинах, то их две. Первая – то или иное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе и педагогами. Вторая – занос [коронавируса извне]. Этого нельзя избежать».

По словам Крекова, своевременное выявление заболевших позволяет избежать серьезных вспышек. «Приведу пример. В одной из школ, которую закрыли на карантин, где педагог оказалась носителем, там провели анализ всем контактным. И у шести учителей выявили бессимптомное носительство вируса. А если бы не закрыли школу? Заболевших было бы больше», – отметил Павел Креков.

Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что в школах № 148 и № 179 заболели восемь и шесть сотрудников соответственно, в школах № 16, 120 и 180 – по одному ребенку, в школе № 97 – один педагог. Всего в области на онлайн-уроки переведены 1 354 ребенка. Школы региона будут переходить на дистант полностью, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25%

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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