Куйвашев рассказал, когда школы перейдут на дистант полностью

В Свердловской области из-за коронавируса на дистанционное обучение ушли ученики сразу нескольких школ, в частности, в Екатеринбурге и в Краснотурьинске. Как сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, в школах № 148 и № 179 заболели восемь и шесть сотрудников соответственно, в школах № 16, 120 и 180 болеют по одному ребенку, в школе № 97 – один педагог. Всего в области на онлайн-уроки переведены 1 354 ребенка.

Помимо этого есть случаи закрытия групп в детских садах из-за Covid-19. «Пришлось полностью приостановить работу детского сада «Радуга», где заболел один педагог. Закрыты две группы в садике № 67, где заразился один сотрудник и по одной группе в садиках № 75 и № 339, где заболели один ребенок и один педагог соответственно», – сообщил Куйвашев.

В классах и группах, где занимались контактные или больные, проводится дезинфекция. Дети будут находиться на дистанте до получения отрицательного результата теста и до получения заключения врача о том, что можно вернуться к обучению в школе. «Даже после возращения в школу первое время для карантинного класса будут действовать особые правила. Для учеников и классного руководителя должен быть организован отдельный вход и рядом с входом – учебный класс. На уроках всем необходимо пользоваться масками (и менять их минимум раз в три часа), а педагогам – и перчатками тоже. Питание должно быть организовано в отдельное время и из одноразовой посуды. В таком режиме учебный процесс должен быть организован до результатов повторного тестирования, которое проводится на 8-10 день наблюдения после получения первого отрицательного теста или раньше – при появлении первых же симптомов заболевания, сходного с Covid-19. Школы будут переходить на дистант полностью, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25%», – пояснил губернатор.

Екатеринбург, Елена Сычева

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