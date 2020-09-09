В минобразования рассказали, в каком случае закроют детские сады

Детские сады в Свердловской области будут закрывать на карантин в том случае, если 20% и более детей и воспитателей заболеют ОРВИ и гриппом. По коронавирусу решение будет приниматься отдельно.

Ранее областные власти сообщали, что школы будут закрывать, если количество больных коронавирусом среди детей и взрослых будет превышать 25%. К садикам требования еще строже.

«В случае всплеска сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ решение о приостановлении образовательного процесса в детском саду может быть принято, если количество заболевших достигнет 20 процентов от общего числа воспитанников образовательного учреждения.

Если в детском саду фиксируется случай заболевания коронавирусом, то решения принимаются в соответствии с действующими протоколами Роспотребнадзора», – рассказали в министерстве образования региона.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что уже есть закрытые сады и группы: полностью приостановил работу детсад «Радуга», где заболел педагог, а также закрыты группы в садиках № 67, 75, 339. Кроме того, по данным на 8 сентября, на карантин из-за коронавируса закрыты 3 школы и более 20 классов. По решению Роспотребнадзора в классах и группах, где занимались контактные или больные, проводится дезинфекция. Дети будут находиться на дистанте и карантине до получения отрицательного результата теста и до получения заключения врача.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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