Выявляемость коронавируса в Челябинской области снова пошла в рост

Выявляемость коронавируса в Челябинской области снова пошла в рост: за сутки подтверждено 77 новых случаев. Напомним, вчера сообщалось о 75, позавчера – о 69 выявленных за сутки.

Региональный минздрав сообщает еще о 5 умерших зараженных. У всех, согласно комментарию ведомства, ковд был сопутствующей инфекцией, а официальной причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в регионе выявлены 15 тысяч 72 инфицированных, 407 скончались, непосредственно от COVID-19 – 11. При этом Росстат публикует другие данные по смертности, которые минимум в 2 раза превышают те, что озвучивает южноуральский минздрав.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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