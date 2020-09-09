Еще один класс в Челябинской области закрыли на карантин из-за угрозы коронавируса

В Челябинской области еще один класс отправили на карантин из-за угрозы коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о школе №23 Копейска. Девочка пришла 1 сентября на классный час, после этого в школу не ходила, а в понедельник стало известно, что у нее положительный тест на ковид.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, два случая заболевания коронавирусом зафиксированы в школах Челябинске и один в Коркино. Классы закрыты на карантин: дети учатся дистанционно.

Гехт заверила, что региональная власть не собирается скрывать подобную информацию: с завтрашнего дня министерство здравоохранения Челябинской области дополнит ежедневную статистику по ковиду данными о случаях заболеваний в школах и детских садах.

Насколько эта информация будет оперативной – вопрос отдельный.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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