Над Челябинской областью сгущается смог

Южноуральцев предупредили о повышении угрозы смога.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться в регионе, как минимум, до 10 сентября.

Режим в НМУ действует на территории уже больше недели. Более того, ситуация начинает ухудшаться. Так, с 11:00 среды, 9 сентября, в Карабаше уровень опасности НМУ повышен до второй степени. Это предупреждение будет действовать до 19 часов 10 сентября.

На территории Челябинска и Коркино до 19 часов 10 сентября сохранится режим НМУ первой степени опасности. Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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