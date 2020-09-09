Руководитель Челябинского облизбиркома встретил белочку и заговорил об «орешках» на избирательных участках

Попытка председателя облизбиркома Сергея Обертаса сыграть в «милоту» вызвала неоднозначную реакцию южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», умильный пост с видеороликом, о том, как он встретил белочку, председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас разместил на своей странице в Instagram.

Казалось бы, что тут такого? «Милота» сегодня в моде, а белок легко можно встретить и на площади Революции, а на Алом поле. Почему бы и не подрядить маленьких проказниц к агитации избирателей: например «приглашать» их к участию в Едином дне голосования 13 сентября (который, как известно, продлится не один день, а целых три, и начнется на самом деле 11 сентября).

Все бы ничего. Но видеоролик председатель облизбиркома сопроводил неоднозначным комментарием. «Спросила, где ближайший избирательный участок (с орешками)», – написал Сергей Обертас.

Некоторые южноуральцы сочли комментарий двусмысленным. Понятно, что ни одна белочка орешки не купит. Отсюда недалеко до предположения, что получит она эти самые орешки «безвозмездно, то есть даром». И на какие же такие «орешки» шутливо намекает председатель областной избирательной комиссии?

Между тем, жители Копейска обнаружили сегодня в своих почтовых ящиках листовку, якобы, от пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области. «Информируем. На территории Челябинской области были зарегистрированы попытки подкупа граждан Российской Федерации с целью повлиять на итоги предстоящих на территории Копейского городского округа выборов депутатов Копейского городского Собрания депутатов», – предупреждают авторы листовки. И напоминают, что «подкупом граждан является передача денежных средств, подарков, продуктовых пакетов или обещание такой передачи в будущем».

Впрочем, в пресс-службе регионального полицейского главка весьма удивились, узнав о распространении информации от их имени. «Это фейк, – сообщили представители ГУ МВД региона. – По факту распространения данного материала будет проведена проверка».

Челябинск, Виктор Елисеев

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