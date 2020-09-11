В Челябинске «Единая Россия» пытается «въехать» в Заксобрание на трамвае (ВИДЕО)

В Челябинске начали тестировать новый трамвай, который вряд ли останется в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начинать тестирование какого-нибудь нового трамвая в преддверии очередных выборов превращается в городе в традицию. Не стала исключением и кампания 2020 года.

Аккурат накануне начала предварительного голосования Челябинск облетела весть о том, что в ближайшее время на улицы выйдет суперсовременный трамвай «Богатырь».

Внешне представленный вагон производит приятное впечатление: обтекаемые формы, низкопольный, длина 19 метров при ширине 2,5 метра, три двери и поворот за счет «гармошки». Вместимость, на первый взгляд, впечатляет – до 184 человек. Правда, сидячих мест всего 34. Остальные пассажиры – как говорится, «не баре», постоят.

Планируется, что две недели трамвай будет проходить обкатку без пассажиров, после чего еще две недели ходить по маршруту №3.

Интересно, что тестирование уже началось: трамвай уже бодро громыхает по челябинским рельсам

И это вызвало ернические комментарии горожан. «Успели настроить до выборов, – отмечают челябинцы в социальных сетях. – Я думал, что числа 12 только поедет, когда уже сюжетов в выходной день по телевизору не увидишь. Ан нет, подсуетились. Видимо, завтра будут снимать репортаж для областных каналов и газет. Пиар удастся на славу. Такой атмосферный вагон, новейший, со всеми удобствами для пассажиров, низкопольный, из самой Москвы! Короче, речь как по шаблону. Одно и то же».

При этом горожане уверены, что весь цирк с новейшим трамваем, оказавшимся не по карману даже Москве, предназначен для лишнего пиара перед выборами. «14-го обратно разберут, и на родину», – предполагают «благодарные» избиратели. «Ну, нет, месяц поездит для вида, что проводится тестирование», – уверены другие.

«Раньше были «потемкинские деревни», сейчас нечто подобное с обкатками нового транспорта», – возмущаются горожане.

У челябинцев есть все основания возмущаться лицемерием региональных властей. Так, немногие помнят, но те, кто следит за темой, напоминает в сообществе «Челябинский транспорт»: «В 2014 году перед выборами губернатора (тогда победу одержал Борис Дубровский, скрывающийся нынче от возможного уголовного преследования в Швейцарии) пригоняли на тестирование вагон 71-631 – увезли обратно, даже не показав пассажирам. В 2019 году перед выборами губернатора привезли вагон 71-633 – увезли».

Впрочем, в 2019 году все было куда масштабнее. Тогдашний врио губернатора, а ныне – просто губернатор и (случайно) лидер партийного списка «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Челябинской области Алексей Текслер пообещал челябинцам и жителям агломерации масштабную реформу общественного транспорта. Мол, и 500 экологичных автобусов, и электротранспорт обновим, и новую маршрутную схему разработаем, да такую, что жителям пригорода не придется переплачивать в 1,5-3 раза по сравнению с челябинцами за возможность добраться до работы в том же областном центре.

И где та реформа? На автобусы деньги Москва так и не дала, на трамваи – тем более. Так что в этом году решили снова пойти по «дубровскому» сценарию – обкатать трамвай. При этом даже официальные лица не решаются обещать, что трамвай останется в городе. «Это с нашими-то путями?» – усмехаются горожане.

Не говоря уже о том, что при нормальной вместимости, как у обычного вагона (34 посадочных места) стоит трамвай в разы больше такового.

Но есть в этой презентации «под выборы» еще одна весьма интересная деталь. Дело в том, что начинали разрабатывать тот «Богатырь» на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Но права на документацию закрепили за ТД УКВЗ. А тот возьми и уйди в свободное плавание. Потом уже один из учредителей ТД УКВЗ создал «ПК Транспортные системы», которые и довели разработку до выпуска. И делают теперь вагон в Твери, а не в Челябинской области. Но пиарщики Алексея Текслера об этом то ли не знали, то ли забыли, то ли решили, что забыли южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.09.20

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