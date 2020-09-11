Челябинцы смогут чуть вздохнуть в День города: НМУ взяли суточную паузу

Режим неблагоприятных условий сохраняется на Южном Урале избирательно.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться в регионе, как минимум, до 14 сентября.

Однако, в ряде городов на ближайшие сутки угрозу смога снимут. Среди них будет и Челябинск, где завтра горожане планируют отпраздновать День города. Однако уже с 19 часов субботы, 12 сентября, режим НМУ первой степени опасности вновь будет объявлен на территории Челябинска, Аши, Златоуста, Коркино и Сатки. И продлится до 14 часов понедельника, 14 сентября.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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