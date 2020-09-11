В Копейске избиратели обиделись на подарки от имени кандидата в Заксобрание (ФОТО)

В Копейске избирателей попытались подкупить лекарствами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в многоквартирных домах поселка Старокамышинск, расположенного на территории Копейска, в первый день досрочного голосования на выборах в Законодательное собрание Челябинской области на дверных ручках каждой квартиры некие «доброжелатели» развесили подарочные пакетики с целым набором лекарств.

В «предвыборных» мешочках были парацетамол, корвалол, валидол, активированный уголь, а еще – бинт, пластырь и, конечно же, одноразовая медицинская маска (весь набор по ценам интернет-аптек потянет на две сотни рублей). А еще в каждый пакетик была вложена биография одного из кандидатов в депутаты регионального парламента и некое подобие избирательного бюллетеня с галочкой напротив имени все того же кандидата.

Впрочем, избиратели подарка не оценили. «Ой, мы думали – конфеты!» – разочарованно делились друг с другом впечатлениями пожилые копейчанки.

Возможно, именно этого и добивались дарители.

Интересно, что в среду, 9 сентября, жители поселка обнаружили у себя в почтовых ящиках предупреждение о возможных попытках подкупа избирателей, подписанное пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области. С указанием номера телефона, по которому следует сообщать о фактах подкупа, а также пояснением, что подарки тоже являются подкупом. В пресс-службе силового ведомства заявили, что листовки не имеют к ним отношения, а полиция начала проверку по факту их распространения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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