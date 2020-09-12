Танцевали, летали, стреляли: Челябинск отмечает День города (ФОТО, ВИДЕО)

Челябинск отмечает День города: 13 сентября столице Южного Урала исполняется 284 года.

Напомним, 2 сентября (13 сентября по новому стилю) 1736 года полковник Алексей Тевкелев во время работы Оренбургской экспедиции заложил на берегах реки Миасс крепость. К концу 1736 года в крепости поселились 177 семей. Крепость была заложена у переправы, на перекрестке дорог: ее главной целью было защищать обозы, путешествующие между строящимся на башкирских землях Оренбургом и русским Поволжьем. Почти через 300 лет с момента возникновения Челябинска его население увеличилось в 1200 раз и сегодня составляет 1 млн 200 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пандемия коронавируса внесла коррективы в праздничную афишу. Сначала власти совсем не планировали массовых мероприятий, но к началу праздничной недели внесли в афишу пять больших праздников. К концу недели афиша существенно расширилась, и любителям зрелищ было на что посмотреть. А поскольку число торжеств по сравнению с предыдущими годами все же существенно сократилось, тем, кто не любит большие скопления народа, было где погулять.

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Организаторы назвали это передвижной выставкой. Но из-за выбранного формата увидеть снимки смогли немногие

А вечером, по традиции, состоялся праздничный салют, положенный теперь городу по статусу, ведь в текущем году Челябинску присвоено звание «Город трудовой доблести».

Залпы длились 15 минут

13 сентября торжества продолжаться:

11:00 – Арт-фестиваль уличного искусства «Отцы и дети» (Сад Победы)

13:00 – Региональный фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение» (площадь Революции)

13:00 – Праздничная программа «Челябинск – это мы!» с участием команды КВН «Уездный город» (сад имени Пушкина)

14:00 – Фестиваль «В ритме рока» (парк имени Гагарина)

14:00 – Марафон духовой музыка (площадь возле РК «Аврора»).

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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