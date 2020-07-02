Плюс одна стела и один салют: Челябинск и Магнитогорск стали городами трудовой доблести

Челябинску и Магнитогорску присвоят звание «Город трудовой доблести». Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин.

Как уже сообщал «Новый День», впервые с инициативой учреждения почетного звания «Город трудовой славы» (как аналога «Города воинской славы») и, соответственно, присвоения его Челябинску и Магнитогорску в Челябинской области выступили в 2008 году.

Но Москва под разными предлогами принятие решения откладывала. Наконец, в декабре 2019 года – в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне – президент РФ объявил об учреждении звания «Город трудовой доблести». В рамках голосования за поправки в Конституцию в Челябинске и Магнитогорске даже организовали сбор подписей за присуждения данного статуса. Только решение, судя по всему, было уже принято, раз о нем объявили менее чем через сутки после завершения голосования.

Теперь в Челябинске и Магнитогорске должны установить соответствующие стелы с городскими гербами и текстом указа президента о присвоении статуса. Кроме того, в город трудовой доблести 1 Мая, в День Победы и День города проводят праздничные салюты. То есть, по сути, к традиционным фейерверкам в Челябинске добавляется еще один.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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