Плата за статус: заказ на стелу «Город трудовой доблести» в Челябинске «распилили» на пять лотов

Власти Челябинска объявили торги на изготовление пилонов для стелы «Город трудовой доблести».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», извещения о проведении закупки в виде запроса цен на изготовление гранитных пилонов и бронзовых элементов для них МАУ «Челябинский центр искусств» разместило на портале госзакупок во вторник, 31 августа.

Всего объявлено четыре аукциона: отдельными лотами выставлены правый и левый пилоны из гранита и, соответственно, бронзовые детали для каждого из них. Начальная (максимальная цена) первых двух лотов – 9,7 миллиона рублей, остальных – по 9,5 миллиона рублей.

Согласно конкурсной документации, пилоны должны быть изготовлены из гранита Западно-Султаевского месторождения. Поверхность всех видимых граней должна иметь зеркальный блеск, с полным выявлением цвета, рисунка и структуры камня, четким отображением окружающих предметов, без следов обработки. Бронзовые детали с барельефами требуется изготовить методом художественного литья. Срок поставки – в течение 30 дней после заключения контракта.

Отметим, что договор на изготовление центрального элемента стелы власти заключили по итогам торгов, прошедших в июле нынешнего года. Стоимость работ составила 7,4 миллиона рублей.

Открыть монумент власти планируют на Аллее Славы в начале ноября. Вероятно, именно с этим связано дробление закупки сразу на пять лотов, так как федеральный закон №223, согласно которому проходят конкурсные процедуры, разрешает извещать о проведении запроса цен за пять рабочих дней до подведения итогов лишь в случае, максимальная цена не превышает 15 миллионов рублей. Если же цена контракты выше 30 миллионов рублей, на прием заявок отводится минимум 15 дней. При этом на заключение контракта отводится до 20 дней.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Челябинску присвоили в июле 2020 года за значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные жителями трудовой героизм и самоотверженность.

И теперь городские власти обязаны установить соответствующую стелу, а также трижды в год устраивать фейерверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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