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Пятница, 3 июля 2020, 19:41 мск

Новости Челябинск

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Получилось, как всегда: челябинцы не оценили подарка властей по поводу нового статуса города

Жители Челябинска не оценили торжеств, внезапно устроенных городскими властями по поводу присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у одних незапланированные салют и световое шоу вызвали недоумение, у других – раздражение, а у некоторых даже ярость.

Возможно, подспудное недовольство начало накапливаться еще полмесяца назад, когда губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил приписать себе инициативу присвоения городу этого звания. Удивляться не приходится: южноуральцы боролись за увековечивание трудового подвига Танкограда полтора десятка лет. Так что мало кто одобрил подобный финт Текслера и его команды, решивших, видимо, подобным образом приподнять изрядно просевший за время инициированных чиновниками «экономических каникул» рейтинг.

Да и само присвоение выглядело слишком уж фарсово. Напомним, голосование по выбору городов, достойных звания, проходило 1 июля, одновременно с голосованием по поправкам к Конституции РФ. А днем следующего дня, 2 июля, появляется информация о том, что и Челябинск, и Магнитогорск попали в «список достойных».

Более того, уже вечером того же дня президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Зная, насколько неповоротлива бюрократическая машина Федерации, мало кто поверит, что так называемое «голосование» что-либо решало: документ уже был подготовлен и лишь ждал подписи главы государства. То есть людям в очередной раз показали, насколько реально «важен голос каждого».

Подтверждает это и скорость реакции городских властей: уже вечером того же дня в честь присвоения звания решили устроить салют и световое шоу. Правда, предупредить об этом горожан, понятное дело, не успели.

В итоге челябинцы были ошарашены внезапным перекрытием движения в центре города. Некоторые даже решили, что власти испугались акций протеста противников поправок в Конституцию.

«Как рассказывают наши подписчики, повсюду стоят экипажи ДПС и не пропускают. Если вы знаете, что происходит, то напишите нам в сообщения группы или в комментариях», – озадаченно взывали городские паблики. «Боятся митингов победившего народа», – ехидничали в ответ челябинцы.

Разумеется, никаких митингов не было. Было странное торжество – салют на набережной реки Миасс и 10-минутное световое шоу на фасаде ЮУрГУ. Интересно, что на этой неделе мэрия как раз планировала расторгнуть контракт на проведение фейерверка в честь 75-летия Победы, так как ни 9 мая, ни 24 июня торжеств в городе не было.

Впрочем, на немногочисленных зрителей салют впечатления не произвел. Чего не скажешь об очевидцах светового шоу, а также тех, кто увидел его запись уже сегодня, 3 июля.

Хотя отклик вызвало отнюдь не качество мероприятия. Многие зацепились за продемонстрированную в ходе шоу свастику и фигуру отдающего нацистское приветствие Адольфа Гитлера (кое-кто даже заметил, что Иосифа Сталина в шоу почему-то не показали), а также изображение виселицы.

Некоторые из горожан восприняли это как оскорбление памяти предков. «Свастики достаточно, она все перешибает, наши погибли зря во время войны, если их память так осквернили!» – заявила одна впечатлительная горожанка. Правда, в ответ подобным комментариям возразили, что это – всего лишь символическое изображение марша немецко-фашистских захватчиков к Москве, резонно спросив: а как еще нацистов изобразить доступно?

И в этом контексте возражающие, скорее, правы. Примерно также рассуждают в мэрии, где уже заявили, что кадры со свастикой вырваны из общего контекста.

Правда, «компетентные органы» в лице ФСБ, МВД и прокуратуры до недавнего времени ни в какие контексты вдаваться не трудились. И привлекали не только за публикацию изображений свастики, куда более древних, чем даже Первый германский рейх (он же Священная Римская империя германской нации, существовавшая еще в эпоху средневековья), но и за репост советских фотографий времен Великой Отечественной войны и советских же карикатур.

Возможно, после того, как сам президент Владимир Путин в одном из эфиров заметил, что бездумно наказывать за любую появившуюся в публикации свастику, никоим образом не связанную с пропагандой нацистской идеологии, не стоит, компетентные органы изменили свою позицию. И мэрии с этой стороны ничего не грозит.

Гораздо сложнее дело обстоит с другим законом. А именно, как заметили челябинцы, законом о тишине, гласящем, что после 22:00 в будни шуметь запрещено. А тут – эдакий тарарам в 22:50 в четверг. Или в мэрии на радостях забыли, что многие люди уже, благо, работают? И как после этого чиновники намерены уговаривать тех челябинцев, что любят громко кутнуть в ночи, что закон о тишине соблюдать нужно? И как на факт этого, вполне конкретного нарушения должны теперь отреагировать органы правопорядка?

Но главный вопрос даже не в этом. Повторим еще раз: разыгралась вся эта вакханалия в ночь с четверга на пятницу. Что мешало городским властям подождать всего два дня – до вечера субботы? Тогда бы мэрия и предупредить о торжестве успела, и увидели бы салют и шоу многие челябинцы. Или все это предназначалось не для горожан, а для «себя любимых», как высказываются некоторые южноуральцы?

Есть, кстати, в сети и другие предложения. Например, такое: а обязательно было, вообще, праздновать именно сейчас? Все-таки со всей этой пандемией городской бюджет весьма поиздержался. И почему бы было просто не дать несколько дополнительных залпов в День города?

Но мэрии, видимо, важнее побыстрее освоить бюджет. И для этого, как оказалось, даже зрители не нужны: сами организовали, сами посмотрели, сами потратили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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