В Челябинске прогремел первый первомайский салют

В Челябинске состоялся первый первомайский салют.

Как уже сообщал «Новый День», в 2020 году южноуральской столице присвоили звание «Город трудовой доблести». Этот статус обязывает городские власти установить соответствующую стелу, а также проводить праздничные салюты 1 мая, в День Победы и День города. И если два последних для Челябинская традиция, то первомайский салют прогремел впервые.

Салют длился 15 минут, но начался не 22:00, как всегда, а в 21:00. В это время еще достаточно светло, однако сегодня небо над городом к вечеру затянуло тучами. И на темно-синем фоне фейерверк выглядел красивее, чем обычно,

Отметим, что посмотреть на салют народу пришло меньше, чем на традиционные световые шоу в День Победы и День города. Зато челябинцы освоили новый лайфхак: несколько десятков человек приплыли смотреть фейерверк на лодках и байдарках.

Челябинск, Павел Зварзин

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