Недоброе детство: как в Челябинске закатали в асфальт 85 миллионов (ФОТО)

Челябинск сегодня отмечает День города: областному центру исполнилось 284 года.

И солидный возраст, можно сказать, налицо. К сожалению, город не выглядит современным, а об его удобстве для жизни речи вообще не идет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской средой в Челябинске занялись лишь пару лет назад – когда Москва начала выделять деньги на соответствующую программу. Правда, комфортный город чиновники представляли весьма своеобразно – под видом реконструкции нещадно вырубали скверы, мостили все, что можно, разнокалиберной плиткой и закатывали в асфальт, возводили бесконечные заборы.

Под видом озеленения высаживались хилые прутики, разбивались плешивые газоны.

В текущем году ситуация вроде бы начала меняться: стали высаживать деревья, а не чахлые вички, сносить заборы и даже заметили, что в городе полно велосипедистов и тех, кто ездит на самокатах, роликах, скейтах, гироскутерах, – а передвигаться им негде.

Но от старых привычек чиновники и подрядчки не отказались. Доказательство тому – обновленный парк имени Терешковой в Тракторозаводском районе. Прокуратура даже поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств при проведении работ по благоустройству этого места: ущерб бюджету оценен более чем в полмиллиона рублей.

Всего на реконструкцию парка (вообще-то когда-то это был просто сквер) выделили 85 млн рублей, и, судя по тому, как он выглядит поле «ремонта», складывается ощущение, что ущерб причинен гораздо больший, нежели озвучила прокуратура.

Вход в парк: узенький тротуарчик и сразу же парковка. Ну, и очаровательный «бордюрчик»:

Делать входы без лестниц у нас так и не научились:

Еще одна черта «особого» челябинского подхода к обустройству общественных пространств: пустое каменное поле и опять зачем-то ступенька

Кстати, реконструкция, судя по всему, еще толком не закончена, а новые объекты в парке уже разрушаются:

Летняя эстрада вообще с самого начала сделана плохо:

С дорожками тоже особо не заморачивались:

В целом, большинство дорожек в парке закатали в асфальт – дешево и сердито ( в буквально смысле):

Даже дереву не дали места для жизни:

В городе до сих пор не умеют не только делать бордюром плавный поворот – бордюр толком положить не могут

Обратите внимание на столб на предыдущем фото: его основание не стали заглублять полностью. Это сделано для того, чтобы опору можно было легко снять. То, что это некрасиво и опасно, никого не волнует. По такому же принципу установили и малые архитектурные формы и скульиптуры:

Эти парни вообще явились из страшного сна

В парке много разных фигур – все из разных «опер»

Беременная Терешкова (не все сразу понимают, что это шлем)

Советские пастушки и домохозяйки

Нюша с гвоздем

А это, видимо, карусель для наказаний – подоходить страшно

К скамейкам тоже применен эклектичный подход:

Страное оформление фонтана – не с любого ракурса можно разглядеть всю композицию

Есть и хорошие новости: сухой фонтан, в отличие от аналога у ЮУрГУ, не течет

И цветочная клумба в парке красивая (подсветка, правда, установлена криво)

А еще есть клумбы из автомобильных покрышек: почему эта гадость появилась в парке и ее не убрали во время реконструкции – загадка

.

Отдельный разговор – газоны: мы нашли только один в приемлемом состоянии

А через дорогу – тоже новый, но уже дохлый.

И это еще не самый плохой

А следующий вообще тянется вдоль главной аллеи

Новые деревья тоже уже сохнут

А на эти еще и камушков не хватило

Детские площадки: яркие, но убогие – столько всего интересного можно было придумать на тему космоса, но решили огранчиться устаревшими пластиковыми горками и железными карусельками

Зато есть туалет и площадка с тренажерами – и на том спасибо

Челябинск, Светлана Намская, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 13.09.20

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