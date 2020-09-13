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Воскресенье, 13 сентября 2020, 10:45 мск

Новости Челябинск

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Мэрия Челябинска отчиталась, как прошла первая часть празднования Дня города

Администрация Челябинска отчиталась, как прошла первая часть празднования Дня города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествий зарегистрировано не было. Мероприятия на разных площадках посетили от 500 до 35 тысяч человек. Самым массовым стал фейерверк.

Посмотреть, как горожане праздновали День города 12 сентября, а также афишу на сегодня можно здесь.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.09.20

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