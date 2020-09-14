В заксобрание Челябинской области проходят пять партий

В Челябинской области подводят промежуточные итоги выборов в региональный парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Единая Россия» ощутимо ухудшила свои результаты по сравнению с выборами в предыдущий состав Законодательного собрания Челябинской области.

По результатам на 5:18 понедельника, 4 сентября, «партия власти» заняла первое место с результатом в 43,67% голосов (на выборах 2015 года она получила 56,16%).

На втором месте, как и пять лет назад, идет «Справедливая Россия» – 14,32% (в 2015 – 15,94%). Также по партийным спискам в региональный парламент проходят КПРФ с 11,89% (в 2015 – 11,70%), ЛДПР – 11,51% (в 2015 – 10,03%) и главная сенсация голосования – Партия пенсионеров с 5,67%.

Совсем немного для преодоления 5%-ного барьера не хватает партии «Зеленая альтернатива», за которую проголосовали 4,81% избирателей.

Результаты оставшихся трех партий ощутимо хуже, и они уже точно не проходят в состав заксобрания: прилепинская «За правду» получила 2,08%, «Партия роста» – 1,65%, «Родина» – 0,71%.

Лидером по явке стал Верхнеуральский избирательный округ – 53,42%. Далее следуют Троицкий (47,90%) и Саткинский (44,05%) округа. Минимальную явку показали расположенные в Челябинске Калининский (19,50%), Курчатовский (19,72%) и Заречный (19,74%) округа.

Наибольшее количество испорченных бюллетеней оказалось в Катав-Ивановский (1809 штук), Верхнеуральском (1698 штук) и Промышленном (1569 штук) округах.

Что касается нарушений на выборах, Челябинска область вошла в четверку регионов, где их зафиксировано больше всех. Компанию ей составили Краснодарский край, а также Нижегородская и Самарская области.

Один из скандалов разразился в Калининском избирательном округе: членов участковых избирательных комиссий сегодня ночью выставили из здания школы №118, где заседала ТИК, до утверждения итогового протокола. Выпроваживала их Росгвардия.

По предварительным данным, победу здесь одерживает одномандатник Дмитрий Ларин, баллотировавшийся от «Справедливой России». Но отставание от него «единоросса» Владимира Бодрова незначительное.

Кстати, это не единственный округ, потерянный ЕР: в Копейске «справедливоросс» Дмитрий Сумин смог обойти Марину Поддубную, а в Миассе его однопартиец Павел Логинов – «единоросса» Евгения Субачева. Это позволит СР увеличить свою фракцию в ЗСО. Ведь в 2015 году все одномандатные округа забрала под себя «Единая Россия».

Челябинск, Виктор Елисеев

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