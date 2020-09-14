Провал Текслера: южноуральский парламент теряет легитимность

Победа «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Челябинской области обернется падением легитимности регионального парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам подсчета 98,85% голосов победу на выборах в Законодательное собрание Челябинской области одерживает «Единая Россия», набравшая 42,63% голосов избирателей.

Также в южноуральский парламент проходят «Справедливая Россия» (14,77%), КПРФ (11,86%), ЛДПР (11,31%), Партия пенсионеров (5,70%) и «Зеленая альтернатива» (5,35%).

Причем, «зеленые» буквально вскочили в последний вагон. Сравните данные опубликованные сегодня на официальном сайте Челябинской областной избирательной комиссии на 14 часов и на 17 часов. За эти три часа «Зеленая альтернатива» добрала аж 7 тысяч голосов. Круче только у «Единой России» – плюс 9 тысяч, так у нее и общий результат на порядок выше.

Данные на 14 часов:

Данные на 17 часов:

А вот на 22:00:

И, что любопытно, циферки за 3 часа подросли почти по всем окружным комиссиям, что совершенно непонятно: в облизбирком ОИК сдают уже заверенные протоколы, откуда там могут взяться исправления в течение дня?

А ведь теперь «Зеленая Альтернатива» получила возможность на выборах в Госдуму формировать список по Челябинской области без сбора подписей. Как, кстати, и Партия пенсионеров.

По одномандатным округам партия власти одерживают победу в 28 из 30 одномандатных округах. Еще два мандата уходят СР: в Калининском округе Дмитрий Ларин опередил Владимира Бодрова на 1,5 тысячи голосов, в Копейском – Марина Поддубная проиграла Дмитрию Сумину 1 тысячу 100 голосов. Что, в принципе, неудивительно. Что Поддубная предлагала копейчанам? Возрождать медицину вместе? Каким образом? Когда принимались решения об оптимизации, единороссы никого не спрашивали, а теперь, значит, когда нужны огромные деньги, чтобы восстановить хотя бы самое необходимое, предлагают поучаствовать.

Разумеется, у Бодрова и Поддубной были не самые невнятные кампании, просто им достались достаточно сложные округа, а кандидаты, понадеявшись на админресурс, не стали по-настоящему бороться за избирателя.

Впрочем, их проигрыш критичен только для них самих: «Единая Россия» сохраняет полный контроль над региональным парламентом. Но победа «единороссов» во многом мнимая.

Начнем с того, что Челябинская область полностью провалила явку в единый день голосования: на избирательные участки пришли 32,75% южноуральцев с правом голоса. И дело даже не в том, что это вдвое меньше, чем число пришедших на общенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ (65,88%) 1 июля.

«Текслер буквально втащил «Единую Россию» в Законодательное собрание!» – написал кто-то из пиарщиков губернатора. Но пять лет назад, когда в роли «паровоза» выступал уже нелюбимый всеми Дубровский, явка превысила 40%. А за «ЕР» проголосовали 56,16% пришедших на выборы, или 23,2% всех избирателей. При Текслере партия получила 42,59% голосов пришедших, или 14,39% всех избирателей.

Даже «голосование на пеньках» не помогло. Хотя нет – помогло: не ходили бы с ящикам по дворам да не заставляли бы бюджетников голосовать на рабочем месте, результат был бы еще плачевнее.

И вряд ли это можно назвать убедительной победой «команды Текслера», рискнувшего остатками симпатий южноуральцев ради удержания влияния стремительно летящей в пропасть «Единой России».

Следует отметить еще одну особенность. Там, где у «единороссов»-одномандатников были сильные оппоненты (Копейский и Калининский округа), представители «партии власти» не смогли им ничего противопоставить. Как результат, самая агрессивная оппозиционная фракция («Справедливая Россия») увеличит свое присутствие в законодательном собрании. Оппонировать ЕР будет, скорее всего, и представитель Партии пенсионеров. И традиционно – КПРФ. А вот Михаил Махов из «Зеленой альтернативы» может оказаться в противоположном лагере.

Таким образом, ЕР получает более крикливую оппозицию, не способную повлиять на принятие решений, но вполне могущую подпортить и без того подмоченную репутацию партии власти, с одной стороны. И представляет куда меньшее число южноуральцев – с другой. И в итоге, в значительной степени теряет легитимность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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