В Челябинской области через сутки после выборов подросла явка

Избирательная комиссия Челябинской области подвела предварительные итоги выборов по результатам обработки 100% протоколов, полученных от территориальных избирательных комиссий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва приняли участие 881 тысяча 425 избирателей, явка составила 33,9% (14 сентября озвучивались 32,7%). При этом проголосовали 878 тысяч 773 избирателя, или 33,8% от общего число обладающих правом голоса.



По данным ГАС «Выборы» голоса избирателей распределились следующим образом:



1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – «за» проголосовали 374 тыс 273 человек, 42,59% голосов;

2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 129 тыс 937 избирателей, 14,79% голосов;

3. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 104 тыс 263 человек, 11,86% голосов;

4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 99 тыс 380 избирателей, 11,31% голосов;

5. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 50 тысяч 100 избирателей, 5,70% голосов;

6. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – 47 тыс 59 избирателей, 5,36% голосов.

Эти партии преодолели 5%-ный барьер и допущены к распределению депутатских мандатов.

Еще три партии, участвовавшие в выборах, 5%-ный барьер не преодолели:



– Политическая партия «ЗА ПРАВДУ» – 18 тыс 294 человек, 2,08% голосов;

– Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» – 14 тыс 844 избирателей, 1,69% голосов;

– Всероссийская политическая партия «РОДИНА» – 6 тыс 283 избирателей, 0,71% голосов.





Челябинск, Ольга Арсентьева

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