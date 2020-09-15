Челябинские эсеры определились со своими представителями в Законодательном собрании

Челябинское отделение партии «Справедливая Россия» определилось со своими представителями в Законодательном собрании.

Как уже сообщал «Новый День», по итогам голосования 13 сентября эсеры получили 14,79% голосов.

По партийному списку в региональный парламент пойдут Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Владимир Бекишев, Павел Жолобов, Александр Долгушин.

Отметим, Мухометьярова остается в ЗСЧО на второй срок, остальные получат мандат впервые.

Плюс 2 мандата партия завоевала в одномандатных округах: Дмитрий Ларин победил в Калининском округе, Дмитрий Сумин в Копейском. Оба раньше в ЗСЧО не заседали.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.09.20

«Состав следующей Госдумы предопределен»: механизм заранее подготовленных результатов успешно обкатан. / «Если выборы прошли спокойно – значит, народ вас презирает». Жириновский посоветовал «единороссам» бежать в Китай. / «Правление имени Путина»: Россия накануне трансфера власти погрузилась в безвременье и политический хаос. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»