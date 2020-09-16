В Челябинске завершено следствие в отношении подельника бывшего мэра

В Челябинске завершено следствие по делу экс-начальника городского управления капитального строительства Евгения Пашкова.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали вместе с бывшим мэром Евгением Тефтелевым в Магнитогорске 11 декабря 2019 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

По версии следствия, чиновники с сентября 2015 года по апрель 2019-го получили от депутата гордумы Сергея Селещука взятку в 2,5 миллиона рублей, в числе полученных таким образом контрактов было строительство школы в 54-м микрорайоне Челябинска.

В марте нынешнего года Тефтелев пошел на сделку со следствием и был освобожден из СИЗО. Пашков продолжал отрицать вину и остался под стражей.

Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Челябинска приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-мэра Евгения Тефтелева 22 сентября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.09.20

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