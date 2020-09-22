В Челябинске завершился суд над ректором УралГУФК и его дочерью

В Челябинске огласили приговор по уголовному делу о многомиллионных взятках в ведущем спортивном вузе Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал экс-ректора Уральского государственного университета физической культуры и спорта Евгения Орехова виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Его дочь Анастасия Орехова признана виновной в посредничестве в получении взяток.

Напомним, Евгений Орехов был задержан в мае 2016 года при получении взятки в 200 тысяч рублей за общее покровительство коммерческим структурам при заключении госконтрактов для нужд вуза. Вместе с ним задержали двух челябинских бизнесменов, выступавших в качестве посредников сделки.

В ходе расследования ректору университета предъявили обвинение в получении семи взяток на общую сумму более четырех миллионов рублей и заключили в следственный изолятор (впоследствии к нему добавилось также обвинение в превышении должностных полномочий, стоившем вузу 5 миллионов рублей). Позднее компанию Орехову и его подельникам составила дочь ректора челябинского вуза, также выполнявшая посреднические функции. Женщину в СИЗО Челябинска доставили из Санкт-Петербурга.

Осенью 2016 года южноуральских коммерсантов отпустили под подписку о невыезде: челябинцы полностью признали свою вину и заключили досудебное соглашение. Через некоторое время под домашний арест из следственного изолятора вышли и экс-ректор с дочерью.

В феврале 2018 года Центральный районный суд Челябинска признал бизнесменов виновными в посредничестве во взяточничестве, приговорив каждого к уплате штрафа в 1,5 миллиона рублей.

В июне того же года в суд направили уголовное дело в отношении бывшего ректора и его дочери. Теперь суд огласил им приговор.

Орехова приговорили к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в 3 миллиона рублей. Его дочь предстоит провести в колонии общего режима 4 года и уплатить штраф в 2 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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