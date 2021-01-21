Завкафедрой челябинского вуза поймали на взятке

Ведущий спортивный вуз Урала снова засветился в коррупционном скандале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заведующего кафедрой теории и методики спортивных игр УралГУФКа Виктора Олефиренко задержали в момент получения взятки от студента вуза.

В отношении 68-летнего преподавателя возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, когда он получал от своего студента 20 тысяч рублей. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

Виктор Олефиренко работает в УралГУФК с 1977 года. Был тренером женской и мужской сборных вуза.

УралГУФК не первый раз оказывается в центре коррупционного скандала. Так, в прошлом году за получение взяток и превышение должностных полномочий был осужден бывший ректор УралГУФК Евгений Орехов. Его предшественник на этой должности также был судим за коррупционные преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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