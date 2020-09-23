Тело погибшего в челябинском СИЗО Максима Марцинкевича отказались отдавать родственникам

В морге Челябинска отказались отдавать тело националиста Максима Марцинкевича его отцу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отца Максима «Тесака» Марцинкевича и его гражданскую супругу отказались пускать в морг областного бюро судебно-медицинской экспертизы, сославшись на карантин. Об этом сообщил адвокат Иван Сидоров.

При этом защитник не стал настаивать на версии намеренного создания препятствий.

Представитель родственников Марцинкевича заявил, что отец погибшего в челябинском СИЗО националиста собирается забрать тело сына в Москву и заказать экспертизы. «Экспертиза следствия не готова. Будет готова где-то в октябре. Числа, может, 10 октября, – цитирует 74.ru Ивана Сидорова. – В СК не видят признаки насильственной смерти. Еще до всех экспертиз они заявили, что, вероятно, это самоубийство. Хотя следователь сказал, что весомого повода-то и не было, потому что обвинение предъявлено не было по новым делам. И допросы свидетелей к делу не пришьешь. Нужно проверять, смотреть. Еще неизвестно, возбудили бы дело? В статусе обвиняемого он не был».

Напомним, тело Максима Марцинкевича обнаружили в СИЗО-3 Челябинска 16 сентября. В камере также нашли предсмертную записку. Однако адвокат националиста Алексей Михальчик написал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ответ в СКР поспешили заявить: «у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер».

Напротив, представители родственников Марцинкевича уверены, что его убили. Вызывает удивление, что в камере активиста не работала камера видеонаблюдения. К тому же, ссылаясь на следователя, адвокат семьи Марцинкевича говорит, что тот заявлял устно об опасениях за свою жизнь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.09.20

Кудрин: Правительство РФ завышает качество и эффективность своей работы. / Власти Челябинска ищут кредит на 2 миллиарда рублей. / Госдума одобрила законопроект о доступе к медкартам пациентов их родственников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»