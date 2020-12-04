В истории гибели Марцинкевича-Тесака появилась третья предсмертная записка

Стало известно об обнаружении третьей предсмертной записки Максима Марцинкевича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», записку нашли во рту у Максима Марцинкевича, известного также как Тесак, погибшего в одиночной камере челябинского СИЗО.

Записку, завернутую в полимерный материал, обнаружили в ходе исследования тела политического активиста, проводившегося Челябинским бюро судебно-медицинской экспертизы.

В записке Марцинкевич отказывается от данных ранее показаний о своей причастности к убийствам и заявляет, что оговорил себя и других людей.

Напомним, тело Максима Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере Челябинского СИЗО 16 сентября этого года. При этом в СКР настаивают на версии самоубийства (следователи уже несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дело по факту гибели Марцинкевича). Между тем, родные мужчины не верят в официальную версию, настаивая на его убийстве или, как минимум, доведении до самоубийства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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