Известного националиста Тесака нашли мертвым в следственном изоляторе

Националист Максим Марцинкевич найден мертвым в СИЗО Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело Максима Марцинкевича, известного также под прозвищем «Тесак», нашли в одиночной камере СИЗО-3 Челябинска, куда он был доставлен для дальнейшей пересылки в Москву. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Как пишет канал, Марцинкевич написал странную записку, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска, и просит передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник. Адвокат Марцинкевича эту информацию не подтверждает. В СК заявляют, что записка, действительно, есть.

Максим Марцинкевич был известен как гражданский и политический активист, исповедовавший национал-социалистические взгляды. Был основателем нескольких радикально-националистических организаций, в том числе «Формат 18» (деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ) и «Реструкт», а также движения «Оккупай-педофиляй», участники которого избивали и унижали людей, подозреваемых ими в педофилии.

Несколько раз был осужден за разжигание межнациональной розни. Последний срок получил в 2018 году: суд приговорил его к 10 годам за убийства людей, занимавшихся, по его словам, торговлей наркотиками.

ФСИН подтвердила смерть Марцинкевича. По информации ведомства, по этому факту начаты служебная и доследственная проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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