Еще в одном муниципалитете Южного Урала потребовали отменить итоги выборов

Экс-кандидаты в городское собрание Верхнего Уфалея настаивают на отмене результатов выборов в городской парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким требованием выступил бывший муниципальный депутат Евгений Савельев, проигравший выборы в избирательном округе №15.

И хотя южноуралец настаивает лишь на отмене результатов предварительного голосования в своем округе, он уверен, что это может существенно повлиять на общегородские итоги выборов.

«Выборы 2020 года в Верхнем Уфалее проходили по стандартному жесткому сценарию, – цитирует Znak.com Евгения Савельева. – В последние две недели перед голосованием «команда коммунальщиков» от Алана Джиоева обвешала весь город баннерами из простыней со своими фамилиями. Конечно, не согласовав их с ТИКом. Второе нарушение – покупка голосов. Платили 500 рублей за голос и подтверждающее фото. Для тех избирателей, кто сомневался, кому отдать свой голос, «коммунальщики» приготовили другой вариант давления. Они добыли их номера телефонов и организовали звонки общих знакомых во второй день голосования с провокационным предложением «не ходить на выборы», мол, надо комиссии явку, пускай сама ходит по домам. Показания от получивших подобные звонки проигравшие кандидаты в депутаты в настоящее время официально оформляют в заявления в прокуратуру с предоставлением номеров телефонов, с которых они совершались».

Однако главная претензия экс-кандидата в том, что, по его утверждению, сейф-пакеты с заполненными бюллетенями были вскрыты неизвестными после закрытия избирательных участков в первый и второй дни голосования. Савельев уверен, что сделано это было для массовой порчи бюллетеней голосования по выборам в городское собрание депутатов: слишком уж отличается число отсеянных бюллетеней по местным выборам и выборам в заксобрание области. К тому же, на всех участках это количество примерно одинаково.

Напомним, Верхний Уфалей остается один из самых депрессивных и политически конфликтных муниципалитетов. В ходе выборов в городское собрание предыдущего созыва «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение. Правда, «партия власти» быстро опомнилась и сумела перетянуть к себе большинство независимых кандидатов. Но это не избавило город от конфликта между местным парламентом и избранным им же мэром Верой Усковой.

На сей раз, формально, «партия власти» торжествовала победу: из 20 мандатов ЕР получила 14. Представители КПРФ и «Справедливой России» получили по одному креслу в собрании депутатов. Еще 4 достались самовыдвиженцам. Правда, из прежнего состава смогли переизбраться всего 6 депутатов.

Напомним, ранее с требованием отмены выборов в городское собрание депутатов Магнитогорска выступили 17 кандидатов от КПРФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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