В челябинском дворе шестилетнего ребенка на самокате сбила машина

Шестилетний челябинец попал в больницу после наезда на него автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, два ребенка пострадали вчера, 24 сентября, в темное время суток.

Одно из ДТП произошло в 21:45 в одном из дворов по улице Толбухина. 23-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, сбил шестилетнего ребенка, пересекавшего дворовой проезд на самокате. В результате происшествия мальчик был госпитализирован в больницу с травмой головы.

«В момент происшествия несовершеннолетний находился на прогулке в сопровождении отца, катался на самокате. Был одет в одежду серых тонов без световозвращающих элементов», – уточнили в полиции.

Еще один ребенок пострадал в 20:10 минут на улице гагарина. 10-летний мальчик решил перейти дорогу в установленном месте. В итоге школьник оказался на пути «Мицубиси». С травмами головы и переломом таза костей его доставили в больницу

В момент происшествия ребенок находился на прогулке с друзьями, без сопровождения взрослых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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