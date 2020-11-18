В России появятся знаки для электросамокатов и гироскутеров

МВД предложило ввести в России новые знаки для регулирования движения электросамокатов и гироскутеров. При этом скорость таких транспортных средств хотят ограничить 20 километрами в час. Нарушителей ждут штрафы.

По словам замначальника Гоставтоинспекции МВД Николая Шеюхина, скоростные ограничения будут зависеть от ширины тротуара и других факторов. Регулирование движения будет осуществляться с помощью новых дорожных знаков, передает РИА «Новости».

При этом пешеходы останутся в приоритете перед владельцами средств индивидуальной мобильности (СИМ), пояснил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко. «То есть, лицо, использующее СИМ – это гость на инфраструктуре для пешеходов. Таким образом, если лицо, использующее СИМ, мешает пешеходному потоку, такое лицо должно спешиться и превратиться в пешехода», – отметил он.

Изменения правил дорожного движения (ПДД) прописаны в проекте, который предусматривает и штрафы для пользователей электросамокатов в соответствии со статьями 12.29 и 12.30 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). «Они в действующей редакции уже позволяют при принятии правил дорожного движения администрировать правонарушения», – уточнил Луговенко.

Нововведения разрабатываются МВД совместно с Минтрансом. Большую часть разногласий удалось урегулировать. В настоящее время решается вопрос, что считать СИМ. Минтранс предлагает отнести к ним те, что приводятся в движение, как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколеса и так далее), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и прочее).

Москва, Зоя Осколкова

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