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Вторник, 15 сентября 2020, 10:58 мск

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В Москве школьник попал под электросамокат и оказался в больнице с сотрясением мозга

В Москве мужчина на электросамокате сбил 13-летнего школьника, подросток госпитализирован с сотрясением мозга. Инцидент случился 14 сентября.

В полицию о случившемся сообщили из больницы. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому мягкой ткани теменной области слева, передает РИА «Новости».

Отец ребенка рассказал, что 14 сентября его сын вышел из подъезда, повернул направо и в этот момент в него врезался неизвестный мужчина на электросамокате. Подросток упал на спину и сильно ударился головой об асфальт. Врачи приняли решение госпитализировать школьника.

О личности мужчины на электросамокате ничего не сообщается.

Ранее Минтранс и ГИДББ выступили за ужесточение правил пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). В новом проекте поправок к правилам дорожного движения скорость таких средств ограничивается 20 км/ч, а приоритет в движении отдается пешеходам.

Кроме того, все СИМ в темное время суток должны использоваться с включенной фарой или фонарем, а лицам в нетрезвом состоянии ездить на СИМ будет запрещено.

По данным межрегионального общественного движения «Союз пешеходов», в прошлом году было совершено 140 наездов электросамокатами на пешеходов.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 15.09.20

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