Водитель электросамоката серьезно пострадал в аварии в центре Челябинска

В Челябинске столкнулись автомобиль и электросамокат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 28 сентября, в 22:40 у дома №11 по улице Калинина.

25-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» буксировал на гибкой сцепке автомобиль «ВАЗ-2111». В это время 37 летний челябинец выезжал на электросамокате с прилегающей территории. Двигаясь по проезжей части, мужчина не заметил сцепки и наехал на нее.

В результате происшествия владелец самоката был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.

Всего, по данным пресс-службы городской ГИБДД, за прошедшие сутки на территории Челябинска зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

Челябинск, Виктор Елисеев

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