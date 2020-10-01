Максим Фадеев тяжело травмировался, упав с самоката

Музыкант и продюсер Максим Фадеев упал с электросамоката на полной скорости и получил серьезные травмы, сообщает издание Super.

Инцидент случился вечером 30 сентября. Фадеев катался на самокате в загородном поселке под Москвой. После произошедшего продюсеру пришлось вызывать скорую помощь.

Врачи заподозрили у Фадеева тяжелый ушиб грудной клетки, а также переломы ребер и запретили ему вставать с постели.

Сам продюсер рассказал, что ему сейчас трудно дышать и разговаривать. По его словам, он упал с самоката на полной скорости. Транспортное средство Фадеев купил этим летом.

Москва, Наталья Петрова

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