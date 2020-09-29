Еще одна странная смерть пациентки в Карталах: родные пожилой медсестры подозревают, что врачи скрыли наличие у нее коронавируса

В Карталах разгорается очередной околоковидный скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родственники 62-летней карталинки пытаются выяснить обстоятельства смерти женщины, выписанной из больницы сразу после того, как у нее поднялась температура.

История произошла еще в июле, но ответов на свои многочисленные вопросы родные пенсионерки, долгое время проработавшей медсестрой в местной больнице, до сих пор не получили.

Как рассказала дочь карталинки, ее мать положили в терапевтической отделение больницы Карталов 2 июля с аллергической реакцией. Через несколько дней у нее поднялась температура до 37 градусов по Цельсию. Узнав об этом, врач отправила женщину домой, сказав прийти через неделю за больничным. Но сбить температуру не получалось. «Утром 9 июля мы позвонили доктору в больницу и сказали, что у мамы ухудшение, температура поднялась до 37,5. На что он сказал: «Все, мы вас выписываем, лечитесь дома», – рассказывает дочь карталинки.

При этом, по словам женщины, доктор и медсестры, приходившие в палату к матери, были больны. «Хирурга за два дня до маминой выписки увезли в больницу Магнитогорска с вирусной пневмонией, у него было поражение 25 процентов легких. Он не скрывал, что болеет, – цитирует 74.ru дочь скончавшейся пенсионерки. – Медсестры, по маминым словам, приходили к ним в палату с кашлем и температурой, говорили, что им не дают больничный. Женщину из соседней палаты увезли в Магнитогорск с коронавирусом. И вся палата, где мама лежала, заболела – их тут же распустили по домам. О том, что у мамы мог быть контакт, мы узнали уже, когда она начала звонить соседкам по палате».

9 июля женщине сделали рентген, показавший усиление легочного рисунка. Но терапевт заявила, что это просто бронхит. Однако лечение не давало результатов, к к 11 июля температура у карталинки была уже выше 38 градусов. При этом кашля не было, что нетипично при бронхите. Лишь 12 июля после длительных уговоров женщину госпитализировали в инфекционное отделение больницы Карталов с подозрением на пневмонию. На следующий день отвезли на КТ, показавшее 90%-ное поражение легких.

Сначала сообщили, что отвезут ее в магнитогорский ковидный госпиталь. Но потом оставили в реанимации карталинской больнице, подключив к аппарату ИВЛ. «Хотя у нас в Карталах доктор изначально сразу сказала, что вирусную пневмонию здесь не лечат, а отправляют в Магнитогорск», – недоумевает дочь карталинки.

15 июля пожилая женщина скончалась. В выписке о смерти ее причинами названы сердечно-легочная недостаточность и ишемическая болезнь сердца. О поражении легких в документе нет ни слова.

«Когда маму положили на ИВЛ, с нами особо никто не разговаривал – ни главврач, ни доктора нам вообще ничего не поясняли по ее состоянию. И нам пришлось обратиться к замглавы по социальным вопросам. Она звонила медикам, потом перезванивала нам и говорила, как обстоят дела. Врачи все ей говорили, что ждут с минуты на минуту реанимобиль для перевозки нашей мамы в Магнитогорск. И так два дня. Когда мы поехали забирать мамины вещи из больницы, сумка у нее была перерыта, будто что-то искали. Возможно, диск с записью компьютерной томографии», – рассказывают родственники женщины.

Уже после похорон родные карталинки долго пытались забрать медицинскую карту из больницы. Правда, оказалось, что после записи о выписке пациентки из терапевтического отделения «в связи с улучшением и настоянием пациента» в карте ничего нет – ни информации о ее лечении в инфекционном отделении, ни данных компьютерной томографии и рентгена. Единственное, чего смогли добиться южноуральцы – уверения врачей об отрицательных результатах двух тестов на COVID-19. Но документов, подтверждающих это, они не видели.

Сразу после похорон заболела одна из дочерей карталинки. После долгих мытарств и КТ в частной клинике выяснилось, что у женщины возможен коронавирус. По ее словам, в семье после этого переболели пять человек.

О произошедшем семья карталинки рассказала в жалобах в министерство здравоохранения Челябинской области и прокуратуру региона.

Напомним, в августе Карталы всколыхнула история двух супругов 48 и 49 лет, скончавшихся один за другим от заболевания с симптомами COVID-19. Но тогда в действиях врачей чиновники вины не нашли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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