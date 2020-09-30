Экс-омбудсмен Челябинской области обжалует приговор, согласно которому его признали мошенником

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов пытается оспорить приговор, согласно которому он признан мошенником.

Как уже сообщал «Новый День», экс-омбудсмен и политик, по версии следствия, заявился на получение гранта в размере 3 миллионов рублей для создания фермерского хозяйства. Обвинение настаивало: фермерством он заниматься не собирался, а деньги хотел присвоить. Севастьянов, в свою очередь, подчеркивал, что грант он не получил, так как минсельхоз ему отказал, но организацией фермерского хозяйства продолжал заниматься.

Тем не менее, в июне текущего года Центральный районный суд Челябинска признал его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года.

Сегодня дело начали рассматривать в в апелляционной инстанции Челябинского областного суда.

«Обжалуя приговор суда первой инстанции, сторона защиты настаивает на его отмене и оправдании осужденного, – сообщили в пресс-службе ведомства. – В связи с необходимостью изучения дополнительных доводов, представленных к апелляционной жалобе одного из адвокатов, разбирательство отложено на 14 октября 2020 года».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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