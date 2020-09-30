Объем просроченной задолженности россиян по кредитам подбирается к пиковым значениям

Жители России наращивают объем просроченной задолженности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 сентября объем просроченной задолженности превысил 1 триллион рублей. Это следует из отчета Центрального банка России.

Ранее «просрочка» по кредитам физлиц на срок более 90 дней превышала сумму в триллион рублей в 2016 году.

В настоящее время на общий объем в 18,8 миллиарда рублей ссуд, выданных банками россиянам, просроченная задолженность охватывает обязательства на 1 миллиард 7 миллионов рублей. При этом за минувший месяц доля проблемных ссуд выросла на 0,2%, а по сравнению с данными на 1 сентября 2019 года – на 0,4%, и теперь составляет 5,4% от всей суммы кредитной задолженности.

При этом рост просроченной задолженности отмечается и в регионах. Так, в Челябинской области на начало 2020 года ее доля составляла 4,21% от всего объема кредитов, выданных физически лицам, а в середине 2020-го – уже 4,688%. Интересно, что рост «просрочки» во многих регионах примерно одинаков.

Например, в Москве за первое полугодие ее доля выросла с 4,09% до 4,517%. А в Свердловской области – с 3,96% до 4,413%.

При этом следует понимать, что осенью у россиян заканчиваются «кредитные каникулы», объявленные в связи с пандемией COVID-19. А это значит, что задолженность будет расти. И ни цифры середины года, ни данные на 1 сентября не смогут показать реальный уровень проблем, с которыми люди столкнутся при обслуживании взятых ими ссуд.

Москва, Виктор Елисеев

Москва. Другие новости 30.09.20

Счетная палата заявила о неэффективном развитии сельских территорий. / Щедрость Текслера: власти Южного Урала намерены существенно увеличить долговую нагрузку на бюджет. / Экс-омбудсмен Челябинской области обжалует приговор, согласно которому его признали мошенником. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»