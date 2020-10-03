Зазаборный бор: представитель депутата Госдумы не смог убедить защитников челябинского леса в добрых намерениях (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Челябинска потребовали, чтобы коммерсанты оставили в покое городской бор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня челябинцы собрались возле комплекса «Gagarin Residence» на Лесопарковой – 8. Напомним, комплекс построили компании, принадлежащие семье экс-депутата Госдумы Сергея Ванштейна. А теперь компании действующего депутата Олега Колесникова (буквально отобравшего у Ванштейна мандат) огораживают соседний участок: уже установлены основания под забор.

Территорию собирают огородить солидную

Этот информационный щит, кстати, появился аккурат перед сегодняшней акцией, до этого никто пояснять горожанам, что происходит, похоже, не собирался.

По некоторым данным, здесь собираются возвести многоэтажный жилой комплекс. Однако представители собственника это отрицают.

Директор ООО «Техсервис» Вадим Шабалкин сегодня заявил, что на принадлежащем депутату Колеснику участке (правда, Шабалкин подчеркивал, что территория принадлежит спорткомплексу «Полет», но и он является собственностью Колесникова) ничего строиться не будет, а забор нужен для того, чтобы защитить территорию от вандалов.

Горожане ему не поверили

Депутат Центрального района Елена Вахтина пытается выяснить, когда и каким образом участок, который сейчас пытаются огородить, сменил статус земель лесного фонда на земли городских поселений с возможностью возведения спортивных объектов (кстати, расположенный рядом комплекс «Gagarin Residence» тоже числится как спортивно-туристический). Есть информация, что документы подписывал перед самой отставкой экс-сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов. Но официально на запросы Вахтиной пока никто не ответил.

Тем не менее, депутат намерена добиваться, чтобы этому участку придали статус охранной зоны ООПТ, коей является городской бор.

Челябинск, Ульяна Белкина

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