В челябинском городском бору все-таки построят высотки – сразу четыре

В челябинском городском бору все-таки затеяли стройку. Об этом сообщил представитель застройщика, еще две недели назад заявлявший, что всего лишь благоустраивает территорию.

Как уже сообщал «Новый День», возле комплекса «Gagarin Residence» на Лесопарковой – 8 огородили большой участок. Появилась информация, что здесь планируется строительство нескольких жилых высоток.

Горожане всполошились и 3 сентября устроили на этой территории акцию протеста. К ним вышел представитель владельца участка, директор ООО «Техсервис» Вадим Шабалкин и сообщил, что ничего строиться не будет, а забор нужен для того, чтобы защитить территорию от вандалов. Он продемонстрировал план благоустройства участка и подчеркнул: «Ничего не будет здесь. Ничего не будет».

Обещали ничего не строить

Но оказалось, что будет. На самом участке, за который бьются горожане, собираются сделать площадку для выгула собак установить «несколько объектов для спорта и досуга не выше двух этажей». А рядом – на месте спорткомплекса «Полет» вырастут четыре жилых здания в 24 этажа каждое. Кстати, застройщик – то самое ООО «Техсервис», директор которого 2 недели назад уверял, что всего лишь хочет благоустроить территорию.

Нет, трогать бор застройщик не собирается, подразумевая под словом «бор» памятник природы в его официальных границах. Но ведь есть еще периметр, выходящий за границы охраняемой территории. Вот его-то и сбираются застраивать (как изящно выражается застройщик – «развивать»).

Напомним, тот же аргумент (застраиваемая территория не входит в границы бора) использовали при проектировании комплекса по шорт-треку и нового здания спорткомплекса «Динамо». И сейчас там вместо сосновой рощи очередное асфальтовое поле, превращенное, как водится, в парковку.

О том, как будут организованы парковки возле планируемых 24-этажек, застройщик пока предпочитает не распространятся. Но места там немного: с одной стороны от будущей стройплощадки лес, а с другой – «Gagarin Residence», владельцы, которой, кстати, тоже не в восторге от намечающегося соседства.

Дело в том, что в резиденции распроданы далеко не все апартаменты, а стройка под окнами существенно снижает стоимость квадратного метра. Да, и когда работы закончатся, продавать апартаменты с видом на «живописные пейзажи на сосновый бор с яркими закатами» уже не получиться»: любоваться придется на окна «конкурирующей организации». Поэтому владельцы «Gagarin Residence» протестующих горожан поддреживают, хотя сами предпочитают не «светиться».

Впрочем, размах ООО «Техсервис», а вместе с ним и депутата Госдумы Олега Колесникова, которому принадлежит и спроткомплекс «Полет» и земля под ним, ошарашил даже видавших виды чиновников. «24 этажа – это за гранью добра и зла», – заявил сегодня главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. Он предложил снизить этажность застройки, но маловероятно, что его послушают.

Застройщик и так хитрит, собираясь строить жилье на не предназначенных для этого участках. Дело в том, что территория предназначена для спортивно-туристической деятельности. Поэтому, по документам, строить будут не жилые дома, а «комплекс апартаментов гостиничного типа со спортивной составляющей». Кстати, по такому же принципу построена и «Gagarin Residence», где в роли «спортивной составляющей» выступает бассейн. Напомним, что от обычного жилья апартаменты отличаются более высокой стоимостью коммунальных услуг и тем, что в них нельзя прописаться.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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